Владелец уральской сети комплексов «Баден-Баден» подал иск к судебным приставам

Владелец сети термальных комплексов «Баден-Баден» Евгений Кононов подал исковое заявление к свердловскому управлению службы судебных приставов и судебному приставу-исполнителю Александру Никитину. Как указано в картотеке Арбитражного суда, бизнесмен пытается оспорить постановление, действия судебного пристава-исполнителя. Напомним, судебный пристав временно запретил господину Кононову выезжать за пределы России. Как заявлялось ранее, поводом стало возобновление строительства зоны отдыха «Шарташ Пляж» в Шарташском лесопарке, несмотря на решение суда об остановке работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Строительство зоны отдыха на Шарташе в мае Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Строительство зоны отдыха на Шарташе в мае Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Еще в конце мая суд запретил компании заниматься любыми земляными, строительно-монтажными работы на Шарташе, которые касались строительства объектов. Отметим, что сейчас в производстве Кировского суда Екатеринбурга находится дело по иску администрации города о сносе самовольной постройки на Шарташе. Как пояснили «Ъ-Урал» в компании Baden Family, чтобы проверить правомерность действий сотрудников службы судебных приставов и «факт соответствия их действий пределам предоставленных служебных полномочий», компания обратилась к правоохранительным и надзорным органам. Так, были направлены обращения в следственный комитет, прокуратура и отделение судебных приставов.

В компании пояснили, что в начале июня пристав-исполнитель вручил Евгению Кононову требование о добровольном исполнении определения. «Было согласовано, что определение исполняется в отношении объектов, являющихся предметом иска, то есть в отношении сооружения бассейна и хозяйственного заглубленного строения. При этом, каркасный бассейн не является объектом капстроительства, и его установка не нарушает правил и законов. С этого момента предприниматель не производил никаких строительно-монтажных работ на указанных объектах. Он продолжил свою обычную хозяйственную деятельность на оставшейся территории, которая составляет почти 20 тыс. кв. м»,— прокомментировали в компании. Работники выравнивали площадку под тротуарную плитку, вели монтаж деревянных террас, занимались отсыпкой песка территории пляжа, установкой шезлонгов в зоне отдыха и другим. По словам представителей Baden Family, эти работы не были запрещены судом.

«Несмотря на это судебный пристав-исполнитель и руководитель РОСП Кировского района потребовали прекратить любые виды работ на земельных участках, принадлежащих предпринимателю Евгению Кононову, попутно применяя при этом незаконные и необоснованные меры принудительного исполнения и привлекая предпринимателя к ответственности без каких-либо оснований»,— добавили в компании. Так, 8 июня с Евгения Кононова был взыскан исполнительский сбор за отказ от добровольного исполнения требований должностного лица, а также был ограничен выезд за пределы РФ (обжалуется). Кроме того, в этот же день, представителю предпринимателя вручили копию протокола об административном правонарушении ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). Рассмотрение назначено на 27 июня. Всех рабочих и сотрудников компании попросили покинуть территорию на Шарташе.

«С каждым днем отложения открытия зоны отдыха предприниматель несет огромные убытки, а горожане остаются лишены возможности отдыхать, однако это обстоятельство остается без внимания уполномоченных должностных лиц»,— прокомментировали в компании Baden Family, добавив, что инвестиции в рекреационную зону составляют 200 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте