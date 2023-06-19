Власти Екатеринбурга хотят отсудить 278 тысяч рублей у «Баден-Бадена», который строит зону отдыха на Шарташе

Администрация Екатеринбурга подала в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление к ООО «Уральские горячие источники — ''Баден-Баден''» с требованием о взыскании 278 тыс. руб., следует из картотеки суда. Как пояснили 66.ru в мэрии, иск предъявили в связи с уведомлением стройнадзора о выявлении самовольного строительства.

Напомним, компания «Баден-Баден», которая владеет термальными комплексами, планировала построить в Шарташском лесопарке зону отдыха. В компании заявляют, что участок находится в частной собственности и не является землями лесного фонда или городскими лесами. Однако в мае мэрия Екатеринбурга подала иск с требованием снести самовольные постройки. В июне судебные приставы приостановили строительные работы.

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