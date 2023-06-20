Ozon начнет взимать плату с продавцов за запрещенные товары и подделки

Ozon с 3 июля начнет взимать плату с недобросовестных продавцов за размещение запрещенных товаров. Таким образом ритейлер хочет ужесточить борьбу с подделками, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

Плату будут взимать не только за товары при первичной модерации, но и на уже продающиеся на маркетплейсе. Речь идет о товарах, запрещенных к продаже по закону, либо тех, что нарушают правила площадки, например с отсутствием маркировки «18+». Решение о выплате можно оспорить, но на этот период товары скроют от покупателей.

«Эта мера позволит дополнительно защитить клиентов от покупки некачественных и опасных товаров, а также подделок, которые попадают на площадку в обход правил маркетплейса. Как следствие, это повысит лояльность и доверие покупателей к площадке»,— уверены в Ozon.

В первом квартале 2023 года Ozon впервые в истории вышел на чистую прибыль. Ритейлер увеличил торговый оборот на 71% год к году, до 303 млрд руб. Его чистая прибыль составила 10,7 млрд. Объемы продаж продавцов увеличились на 93%, до 179,3 млн заказов.

Лаура Кеффер