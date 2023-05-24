В первом квартале Ozon впервые в истории вышел на чистую прибыль

Российский маркетплейс Ozon в первом квартале увеличил торговый оборот на 71% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, до 303 млрд руб. Чистая прибыль компании впервые составила 10,7 млрд. В первом квартале прошлого года убыток компании составил 19 млрд руб.

Согласно отчетности Ozon, за первый квартал 2023 года компания получила рекордную скорректированную EBITDA в 8 млрд руб. Операционные расходы компании на заказ снизились более чем в два раза. Выручка выросла на 47% по сравнению с первым кварталом 2022 года, до 93,25 млрд руб.

Объемы продаж продавцов увеличились на 93%, до 179,3 млн заказов. Их доля в обороте маркетплейса достигла 79,5%. Количество активных покупателей на Ozon по итогам первого квартала составило 37 млн пользователей против 28,7 млн годом ранее.