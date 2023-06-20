Уральский девелопер построит на берегу Волги оздоровительный комплекс с гостиницей за 3,8 млрд рублей

Уральская компания «Первостроитель» построит на берегу Волги в крупнейший в Поволжье многофункциональный рекреационно-оздоровительный комплекс. Как рассказали в пресс-службе компании, соглашение об этом правительство Самарской области и «Первостроитель» заключили на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и директор ООО «Первостроитель» Виктор Иванисенко

Фото: министерство туризма Самарской области Первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и директор ООО «Первостроитель» Виктор Иванисенко

Фото: министерство туризма Самарской области

Круглогодичный комплекс появится в 36 км от международного аэропорта Самары Курумоч. Предполагаемая стоимость проекта составит 3,8 млрд руб. Приступить к реализации проекта хотят в этом году, на работы уйдет около трех лет.

Так, в планах компании построить медицинский центр, гостиницу, зону водной активности, банный комплекс, рекреационную зону с пляжем, набережной, пирсами и террасами на берегу, зону барбекю и площадки для йоги. В перспективе здесь может появиться зона яхт-клуба с причалами для лодок и катеров.

На территории комплекса откроют также детский спортивно-образовательный центр, рестораны и кафе, глэмпинг и гостевые дома, зону водной реабилитации с несколькими бассейнами. Отель будет рассчитан на 150 номеров, медицинский центр на одновременное обслуживание порядка 300 человек, еще около 120 человек сможет принять глэмпинг-зона.

Первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов заявил, что правительство региона готово оказать инвесторам поддержку. «Мы все заинтересованы в том, чтобы такой проект в Самарской области был реализован как можно быстрее. Сегодня мы отмечаем значительное повышение спроса на внутренний туризм, это касается и жителей нашего региона, и всей Российской Федерации. Уверен, что создание такого оздоровительного комплекса будет способствовать росту интереса туристов к Самарской области»,— заявил господин Кудряшов.

Напомним, другая уральская компания — «УГМК-Застройщик» открыла первый парк-отель в Республике Алтай.

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