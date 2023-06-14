УГМК открыл первый парк-отель на Алтае

«УГМК-Застройщик» открыл первый парк-отель в Республике Алтай — «Сказка Алтая». Генеральный директор компании Евгений Мордовин рассказал, что 12 июня были открыты ресторан и первые дома в стиле шале. Парк-отель находится около деревни Манжерок, в 30 минутах от аэропорта Горно-Алтайск.

Всего девелопер планирует построить девять экодомов с 18 апартаментами. Общий жилой фонд составит 48 номеров и один дом шале. Окупаемость «Сказки Алтая», согласно бизнес-плану, наступит в течение пяти лет.

«Ранее здесь порядка 15 лет работала база отдыха с домами из алтайского кедра. Мы приняли решение их сохранить, обновить и интегрировать в новое пространство. Добавили к ним девять современных двухэтажных домов-дуплексов в экостиле с апартаментами»,— пояснил господин Мордовин.

Ранее «Ъ» сообщал, что ООО «Специализированный застройщик УГМК-Сити» займется строительством многофункционального комплекса в Кемерове. Планируется построить комплекс из пяти зданий от 17 до 28 этажей.

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