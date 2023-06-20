Лидер фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга покинула партию

Руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Ира Овчинникова написала заявление о выходе из партии. В беседе с «Ъ-Урал» она заявила, что не согласна с результатами праймериз в четвертом округе Верх-Исетского района, где она проиграла директору школы №168 Татьяне Вяткиной. Итоги голосования госпожа Овчинникова назвала «подтасованными».

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Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Депутат Ира Овчинникова

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Кроме того, на меня оказывали давление, не объясняя причины. Чувствую ответственность перед избирателями, которые доверяли мне более 20 лет. Есть вопросы, которые нужно решать. Готова ими заниматься как профессионал»,— добавила она.

Напомним, на предварительных выборах (праймериз) депутатов от «Единой России» Ира Овчинникова проиграла и по списку, и в округе. В списке она заняла лишь 28-е место, получив поддержку от 2,3 тыс. граждан, а в округе №4 — третье с 527 голосами.

Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 10 сентября. На них, согласно внесенным в апреле поправкам в Устав города, будут избраны 35 депутатов: 25 по одномандатным округам и 10 по партийным спискам.

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