Кандидаты на первые места рассчитались

В Свердловской области подвели предварительные итоги праймериз депутатов от «Единой России» в думу Екатеринбурга. Лидерами по списку стали мэр Алексей Орлов, депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат заксобрания региона Сергей Карякин. Но они, по мнению политологов, отдадут свои мандаты в пользу других списочных кандидатов. В округах определились лидеры, среди них нынешние депутаты, врачи, педагоги и представители разных производств. Спикер думы Игорь Володин по числу голосов занял лишь 17-е место среди одномандатников. Руководитель партийной фракции в думе Ира Овчинникова проиграла и по списку, и в округе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогу праймериз лидером по списку стал глава города Алексей Орлов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По итогу праймериз лидером по списку стал глава города Алексей Орлов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предварительные выборы (праймериз) депутатов от «Единой России» в Екатеринбургскую городскую думу длились неделю, с 22 по 28 мая. Основные выборы пройдут в сентябре. На них, согласно внесенным в апреле поправкам в Устав города, будут избраны 35 депутатов: 25 по одномандатным округам и 10 по партийным спискам. В качестве кандидатов в депутаты на праймериз выдвинулись 116 кандидатов от округов и 55 — по партийному списку. Как ранее уточнил руководитель исполнительного комитета партии в Свердловской области Дмитрий Жуков, конкурс участников составил 5,3 кандидата на место. Голосование было рейтинговым, избиратели могли поддержать как одного, так и всех участников.

Предварительные итоги праймериз подвели в понедельник, 29 мая. По списку наибольшее число голосов получили глава Екатеринбурга Алексей Орлов (56,4 тыс.), депутат Госдумы Антон Шипулин (49,1 тыс.) и депутат Заксобрания Свердловской области гонщик Сергей Карякин (42,7 тыс.). Предполагается, что они возглавят список «Единой России» на основных выборах в гордуму.

«Во главу списка ставят “паровозов” — людей известных, электорально привлекательных, но реально не рассчитывающих пойти на работу в думу. Естественно, глава останется главой, Шипулин — депутатом Госдумы, Карякин — в заксобрании»,— отметил политолог Сергей Мошкин.

Четвертое место в голосовании по списку занял действующий депутат Алексей Вихарев (35,6 тыс. голосов). Он же победил в округе №19, получив 6,6 тыс. голосов. «Нет больших сомнений в том, что он победит в своем округе, а значит, от списочного места он может отказаться»,— допустил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

По его словам, «Единая Россия» рассчитывает получить в думе приблизительно пять «списочных» мест. В случае отказа от мандатов господами Орловым, Шипулиным, Карякиным и Вихаревым (если останется в списке) их места перейдут следующим кандидатам по партсписку. По результатам праймериз, на проходных позициях могут оказаться действующий депутат Тимофей Жуков (31,4 тыс. голосов), экс-глава регионального министерства сельского хозяйства и гендиректор УК «Агро-Актив» Илья Бондарев (29,4 тыс.), депутат гордумы Анастасия Немец (23,5 тыс.), главврач ДГКБ №9 Игорь Огарков (21,2 тыс.) и директор ООО «Агидель» Антон Швалев (15,5 тыс.).

По округам среди действующих депутатов наибольшую поддержку получили Татьяна Вяткина (№4; 5,6 тыс.), Владимир Стругов (№20; 5 тыс.), Александра Журавлева (№13; 4,1 тыс.), Алексей Мещеряков (№7; 3,9 тыс.) и Михаил Матвеев (округ №1; 3,4 тыс.).

Наименьший показатель среди депутатов, победивших в округах, получил Дмитрий Сергин (№22; 1,7 тыс.). Председателя думы Екатеринбурга Игоря Володина поддержали 2,6 тыс. человек, и этого хватило, чтобы получить победу в округе №18.

Руководитель партийной фракции в думе Ира Овчинникова проиграла и по списку, и в округе. В списке она заняла лишь 28-е место, получив поддержку от 2,3 тыс. граждан, а в округе №4 — третье с 527 голосами. «Госпожа Овчинникова неожиданно проиграла, хотя по факту занимала одну из статусных позиций. Не смогла, видимо, мобилизовать свою поддержку. Но это не значит, что она не пойдет участвовать в основных выборах. Если ее политическая значимость будет высока, то господину Орлову не составит труда перевести ее в списочный состав на проходную позицию вместо кого-то. И такое возможно не только с ней, но и с любым другим ценным для главы кандидатом, который не сможет пройти по округам. Это значит, что партсписок еще может поменяться»,— отметил Андрей Русаков.

Среди новых кандидатов, победивших в округах, наибольшее число голосов получили заместитель гендиректора по общим вопросам ООО «Консалтинговый центр М&А» Алексей Шестаков (округ №16; 5,8 тыс. голосов), начальник управления организационного управления службы директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Алексей Смирнов (№5; 5,3 тыс.) и директор АНО «Волонтерский центр Русской медной компании “Сила Урала”» Владислав Овчинников (№17; 5,1 тыс.). Сын депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских Александр победил в округе №8, набрав 1,3 тыс. голосов.

«Кандидаты, победившие в округах, с большой долей вероятности пойдут и на основные выборы. На праймериз победители сильно оторвались от соперников — кое-где результаты первых и вторых мест отличаются в два-три раза. Уходить, когда ты победил, нет смысла. Единственное, мы пока не знаем, каких кандидатов на выборы отправят другие партии. Посмотрим, кто из статусных игроков пойдет от них, и тогда уже узнаем, какие округа будут наиболее конкурентными»,— заявил Андрей Русаков. Впрочем, он убежден, что доля кандидатов от «Единой России» в новом созыве думы будет доминировать над числом депутатов от других партий.

Параллельно с праймериз по выборам депутатов в думу Екатеринбурга проходило голосование по довыборам депутата Заксобрания Свердловской области от одномандатного избирательного округа №13. Это место стало вакантно после того, как избранный депутат Виктор Шептий в сентябре прошлого года перешел в Совет федерации. На праймериз за этот мандат боролись семь кандидатов. Действующий депутат регионального парламента Алексей Коробейников занял первое место, получив 8 тыс. голосов. Второе место забрала ассистент кафедры маркетинга и международного менеджмента УрГЭУ Олеся Белобородова (1,1 тыс.), третье — пенсионер Министерства обороны РФ Владимир Афонин (881 голос). В случае победы господина Коробейникова на основных выборах его нынешний мандат, по решению партии, перейдет другому кандидату из списка.

Катерина Якушева