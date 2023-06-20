Дума Екатеринбурга назначила выборы депутатов нового созыва на 10 сентября

Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва пройдут 10 сентября. Дату назначили на очередном заседании думы действующего созыва: 32 депутата проголосовали за, один воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избирательный участок

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Избирательный участок

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Выборы депутата должны быть назначены решением городской думы. Голосование на выборах состоится 10 сентября», — сообщил председатель думы Игорь Володин. Депутат Константин Киселев предложил рекомендовать избирательной комиссии Свердловской области отказаться от принятия решения о назначении дистанционного электронного голосования на выборах депутатов, однако депутаты эту инициативу отклонили.

Согласно принятым в апреле поправкам в Устав города, в сентябре гордуму изберут 35 депутатов: 25 — по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам.

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