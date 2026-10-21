Путин начал переговоры с Уиткоффом в Петербурге
В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. В Кремле сообщали, что главной темой переговоров станет Украина.
Владимир Путин на встрече поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине. По словам президента РФ, в последнем разговоре американский коллега подчеркивал необходимость завершения конфликта для прекращения человеческих потерь.
Он также поинтересовался результатами переговоров в Осло и подчеркнул заинтересованность Москвы в восстановлении экономического сотрудничества с Вашингтоном.
Вчера господин Уиткофф встречался в Норвегии с представителями ЕС, в том числе с президентом Финляндии Александром Стуббом, а также с украинским президентом Владимиром Зеленским. В Россию дипломат прибыл сегодня утром.