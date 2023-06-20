Аксенов рассказал о посаженном на севере Крыма вражеском беспилотнике

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о новом инциденте с беспилотником. По его словам, этой ночью средствами РЭБ на севере полуострова «был подавлен и посажен вражеский БПЛА».

«Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Вчера, 19 июня, господин Аксенов сообщал о двух беспилотниках сбитых силами ПВО на севере Крыма. До этого, 15 июня господин Аксенов сообщал, что над Крымом было зафиксировано девять беспилотников. Шесть из них сбили, остальные заглушили и посадили средствами РЭБ. Никто не пострадал.

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