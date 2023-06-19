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Коммерсантъ FM
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В Крыму ночью сбили два БПЛА

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что система ПВО сбила два беспилотника, летевших на малой высоте. По его словам, инцидент произошел ночью 19 июня на севере Крыма. Также глава региона призвал местных жителей соблюдать спокойствие.

4 июня было сбито пять БПЛА, еще четыре были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы. 15 июня господин Аксенов сообщал, что над Крымом были зафиксировали девять беспилотников. Шесть из них сбили, остальные заглушили и посадили средствами РЭБ. Никто не пострадал.

Лаура Кеффер

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