Аксенов сообщил об атаке Крыма девятью беспилотниками

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в селе Докучаево Красногвардейского района сдетонировал беспилотник. Пострадавших нет. Всего за ночь и утро 15 июня над Крымом были нейтрализованы девять беспилотников, шесть из них сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО), три заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место»,— написал господин Аксенов в Telegram.

Об атаке на Крым Сергей Аксенов сообщал и 6 июня. Тогда в восточной части полуострова средствами радиоэлектронной борьбы был посажен один БПЛА. 4 июня в регионе было сбито пять БПЛА, еще четыре были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы.

Милена Костерева