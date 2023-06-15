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Коммерсантъ FM
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Аксенов сообщил об атаке Крыма девятью беспилотниками

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в селе Докучаево Красногвардейского района сдетонировал беспилотник. Пострадавших нет. Всего за ночь и утро 15 июня над Крымом были нейтрализованы девять беспилотников, шесть из них сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО), три заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место»,— написал господин Аксенов в Telegram.

Об атаке на Крым Сергей Аксенов сообщал и 6 июня. Тогда в восточной части полуострова средствами радиоэлектронной борьбы был посажен один БПЛА. 4 июня в регионе было сбито пять БПЛА, еще четыре были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы.

Милена Костерева

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