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Коммерсантъ FM
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В казахстанском городе Семее отменили концерт «Би-2» из-за пожаров

Власти казахстанского города Семея отменили планировавшийся на 21 июня концерт российской группы «Би-2». Это решение приняли из-за лесных пожаров в регионе, сообщила пресс-служба акимата (городской администрации).

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы "Би-2", запланированный на 21 июня в МКСК "Арена", отменяется»,— объявил акимат на странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Местное агентство Tengrinews сообщает, что после ряда негативных комментариев пользователей пост был удален. В городской администрации заявили, что концерт отменило руководство культурно-спортивного комплекса «Арена», где должно было пройти мероприятие.

«Не акимат отменил концерт. Это руководство "Арены" приняло решение. Сейчас ведутся переговоры "Арены" с организаторами о переносе концерта»,— сказал представитель администрации агентству.

В результате пожара в Абайской области на востоке Казахстана погибли 14 человек. Площадь возгорания оценивалась в 60 тыс. га. В тушении участвует более 1 тыс. человек. 14 июня МЧС заявило о локализации природного пожара. По оценке Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, на тушение возгорания может уйти от двух недель до месяца. 12 июня в Казахстане объявили днем траура по жертвам пожара.

Лаура Кеффер

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