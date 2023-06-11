В Казахстане 12 июня объявлено днем общенационального траура по погибшим в лесном пожаре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим в лесном пожаре в Абайской области. На данный момент известно о 14 погибших.

Во время встречи с семьями погибших господин Токаев сказал, что страна будет «вместе с вами, вспоминать имена». Глава государства призвал близких погибших и соотечественников «крепиться и сохранять спокойствие», передает ТАСС.

Природный пожар в Абайской области на востоке Казахстана начался 8 июня. Его площадь составляет 60 тыс. га. В тушении участвуют более 1 тыс. человек и 252 единицы техники. На фоне пожара Касым-Жомарт Токаев сменил главу МЧС. В результате пожара погибли 14 человек, личности пяти из них удалось установить.

Олеся Павленко