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Коммерсантъ FM
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Число погибших при лесном пожаре в Казахстане достигло 14

Число погибших в результате природного пожара, возникшего в Абайской области на востоке Казахстана, увеличилось до 14 человек. Ранее сообщалось о трех погибших сотрудниках лесничества, затем в ходе поисковых работ были обнаружены еще 11 тел. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

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Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

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Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

«Устанавливаются личности погибших»,— рассказали в ведомстве (цитата по «Sputnik Казахстан»). Сейчас пожар тушат более 1 тыс. человек и 252 единицы техники.

Природный пожар начался 8 июня, его площадь составила 60 тыс. га. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне произошедшего сменил главу МЧС. Свои соболезнования в связи с последствиями стихийного бедствия выразил президент РФ Владимир Путин.

Мария Федотова

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