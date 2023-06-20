Сумма штрафов за утечки данных в компаниях составила около 3,5 млн руб. с начала 2022 года

На 3,5 млн руб. оштрафованы компании, допустившие утечки персональных данных россиян в 2022-м и первые месяцы 2023 года, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер ТАСС. В 2022 году суды вынесли решения о штрафах на 2 млн 150 тыс. руб., в первые месяцы 2023-го — на 1 млн 300 тыс. руб.

Господин Вагнер ранее рассказывал, что с начала 2023 года произошло около 75 утечек персональных данных. В интернет попали порядка 200 млн записей о россиянах. За весь 2022 год утекло примерно 600 млн записей.

В России обсуждается ужесточение законодательства за утечки информации. Сенатор Артем Шейкин рассказывал, что Минцифры подготовило законопроект, который предусматривает оборотные штрафы для бизнеса. Штраф за первое нарушение составит от 5 млн до 10 млн руб., за повторное — до 3% от оборота.

Леонид Уварчев