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Коммерсантъ FM
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Сенатор рассказал о работе над законопроектом о штрафах до 10 млн рублей за утечки персональных данных

Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку персональных данных россиян. Штраф за первое нарушение составит от 5 млн до 10 млн руб., за повторное — до 3% от оборота. Об этом сообщил сенатор и зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«За такие утечки, о которых мы, к сожалению, часто слышим, когда утекает более 100 тыс. строк, согласно законопроекту, который разработало Минцифры РФ, предусматриваются штрафы для юридических лиц от 5 млн до 10 млн»,— сказал господин Шейкин «РИА Новости».

Артем Шейкин добавил, что за повторные утечки штраф для компаний составит от 0,1% до 3% от оборота компании за прошлый год. По его словам, закон примут в нынешнем году. Он отметил, что ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внести закон о штрафах за утечки данных до 1 июля.

В 2022 году в России выросло число хакерских атак и случаев утечки данных клиентов крупных компаний. Ранее «Ъ» писал, что ФАС и Минцифры обсуждают введение внеплановых проверок IT-компаний, если они допустят утечку данных или нарушат антимонопольное законодательство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разрешите за айти посмотреть».

Олеся Павленко

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