Роскомнадзор: около 200 млн записей о россиянах утекли в интернет с начала года

С начала 2023 года произошло около 75 утечек персональных данных, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. По его словам, в интернет попали порядка 200 млн записей о россиянах. За весь 2022 год утекло примерно 600 млн записей.

«Мы пока говорим грубыми цифрами, но есть порядка 200 млн записей о россиянах, которые утекли в сеть с начала 2023 года. Мы сейчас проводим по ним проверки»,— рассказал ТАСС господин Вагнер в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В мае суд оштрафовал «Главный радиочастотный центр», структуру Роскомнадзора, за утечку базы данных сотрудников, сумма штрафа не уточнялась. Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечки данных, до 1 июля. Источники «Ъ» говорили, что Минцифры хочет увеличить размер штрафов до 500 млн руб.

Лаура Кеффер