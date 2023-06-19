Береговая охрана США: на борту пропавшей субмарины, которая опускает туристов к обломкам «Титаника», находятся пять человек

На пропавшей подлодке, которая везла туристов к месту крушения лайнера «Титаник», находятся пять человек. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря береговой охраны США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остов затонувшего «Титаника» в 1996 году

Фото: Reuters Остов затонувшего «Титаника» в 1996 году

Фото: Reuters

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что пропавшая субмарина принадлежит частной компании OceanGate Expeditions. В компании подтвердили изданию пропажу их подлодки. Там добавили, что поисковая операция продолжается.

Ранее сегодня, 19 июня, BBC со ссылкой на американскую береговую охрану сообщила о пропаже подлодки с туристами. По данным издания, они отправлялись к месту крушения лайнера «Титаника».

Пассажирский лайнер «Титаник» потерпел крушение в ночь на 15 апреля в 1912 году по пути из Великобритании в США. Число погибших оценивается от 1495 до 1635 человек, эвакуированных — 712. Всего на борту в момент крушения находилось от 2208 до 2225 человек. Точное место крушения «Титаника» было обнаружено в 1985 году. Обломки лайнера находятся в Атлантическом океане на глубине 3,8 тыс. метров.

Олеся Павленко