Малому бизнесу добавили триллионов

Белый дом зафиксировал рекордный объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса в 2022 году — 7 трлн руб. против 4,4 трлн руб. в 2021-м. Такой внушительный рост связан с шестикратным расширением списка госкомпаний, обязанных закупаться у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) ради формирования спроса на их продукцию. Дальнейшие планы поддержки МСП за счет госкомпаний связаны с «выращиванием» ими собственных поставщиков из числа предприятий малого бизнеса и с расширением применения механизма офсетных контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Госкомпании в 2022 году закупились у малого и среднего бизнеса на рекордные 7 трлн руб., по сравнению с 2021 годом объемы закупок выросли на 60%, или 2,6 трлн руб. Такие данные АО «Корпорация МСП» представило в пятницу первому вице-премьеру Андрею Белоусову на совещании по вопросам поддержки малого бизнеса. В секретариате Белоусова подтвердили факт совещания и отметили, что необходимо продолжить стимулирование госкомпаний для закупок у малого и среднего бизнеса и содействия их выходу на зарубежные рынки.

Напомним, что госзаказ рассматривается правительством как ключевой механизм поддержки МСП за счет гарантированного спроса на продукцию. При этом более привлекательным для поставщиков считается рынок закупок госкомпаний. В 2021 году его общий объем оценивался в 23 трлн руб. при закупках государства в 12,4 трлн руб. (данные за 2022 год некорректны из-за вызванного санкциями искажения статистики). По этой причине правительство обязало госАО ежегодно отдавать часть своих закупок МСП.

Внушительный рост прошлого года объясняется тем, что квота на закупки у МСП была повышена с 20% до 25% и распространена на всех крупных заказчиков, их число составило 12 тыс. (из них более 9 тыс.— регионального уровня) против 1,8 тыс. в 2021 году. «Более 90% от объема закупок приходятся на компании, которые находятся в периметре мониторинга "Корпорации МСП" и регионов, таких компаний 12 тыс., всего же компаний по 223-ФЗ — чуть более 24 тыс.»,— уточнили в АО «Корпорация МСП». Распространение квоты на региональных заказчиков обеспечило рост объема закупок у МСП на 1,2 трлн руб., вклад новых федеральных заказчиков — 1,4 трлн руб. В результате поставщиками госкомпаний стали свыше 193 тыс. организаций малого и среднего бизнеса (80% всех поставщиков по 223-ФЗ).

Отметим, что на протяжении 2022 года ясности с объемами поставок от МСП долго не было — из-за закрытия данных о части закупок госАО. Госкомпании могли не раскрывать данные о части своих закупок из-за санкционных рисков, в результате объем их открытой части обвалился до 14,5 трлн руб. с 22,9 трлн руб. годом ранее. В этих условиях по закупкам у МСП госкомпаниям пришлось отчитываться вручную на основании директив правительства — отправляя агрегированные данные в «Корпорацию МСП». Как выяснилось в итоге, санкционные заказчики в 2022 году незначительно увеличили объемы закупок у субъектов МСП — на 0,75 трлн руб.

Дальнейшие планы поддержки малых компаний силами крупных связаны с программой «выращивания» поставщиков. С прошлого года госАО могут оказывать малому бизнесу финансовую, правовую, методическую и иную поддержку для того, чтобы увеличить число своих квалифицированных поставщиков и тем самым обеспечить себя нужной продукцией. В «Корпорации МСП» сообщили, что заказчики уже утвердили семь программ «выращивания» поставщиков (это сделали РЖД, «Ростелеком», «Автодор», «Росгеология», «Интер РАО»), еще 27 госкомпаний заняты их разработкой.

Другой механизм поддержки — офсетные контракты (дают гарантии спроса со стороны госАО на продукцию МСП в обмен на инвестиции последних). Пока заключен один офсет (компания «Автодор — Платные дороги»). «По программам выращивания и офсетным договорам создаются новые или модернизируются малые предприятия, которые готовы замещать иностранных поставщиков по определенным видам продукции. В этом случае госкомпании могут стать драйвером импортозамещения. У них на это есть все необходимые ресурсы и законодательные возможности»,— констатировал гендиректор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич.

Диана Галиева