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Коммерсантъ FM
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Шаманство не прошло надзор

Дело о мошенничестве вернули следствию

Как стало известно “Ъ”, резонансное уголовное дело по обвинению алтайского шамана Акая Кине в хищении 60 млн руб. у бизнесмена из Сибири под предлогом его защиты от рейдеров зависло в подмосковной полиции. Подготовленное ею обвинительное заключение, по мнению прокуратуры, не соответствовало фактическим обстоятельствам дела и было возвращено следствию для устранения недостатков. Произошло это в первую очередь из-за позиции самого потерпевшего — на допросе он заявил, что обвиняемый не обманывал его, а лечил.

Акай Кине

Акай Кине

Фото: из личного архива Акая Кине

Акай Кине

Фото: из личного архива Акая Кине

Как отмечалось в материалах уголовного дела, расследованного ОМВД по городскому округу Истра, Кине-Тёёлёсдьетиас Акай Ким Уулы (он же Акай Кине) являлся участником особо крупного группового мошенничества и обвинялся по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, шаман Акай решил помочь в решении проблем бизнесмену Раису Габдрахманову, специализирующемуся на строительстве магистральных линий электропередачи в Сибири. Для этого он организовал предпринимателю встречу с сотрудником центрального аппарата ФСБ РФ капитаном Глебом Трубачевым-Гудовичем, отвечающим в ведомстве за секретность используемой информации. Представитель алтайского язычества, как следовало из обвинительного заключения, разрекламировал коммерсанту силовые возможности чекиста и убедил его оплатить услуги капитана. По версии следователя, запрошенную сумму в 60 млн руб. предполагаемые мошенники получили сполна, а взятые на себя обязательства не выполнили.

После ознакомления с собранными следствием материалами защитник шамана Михаил Багмет написал в Рузскую городскую прокуратуру ходатайство об отказе в утверждении обвинительного заключения, и прокурор Михаил Рузляев с ним согласился. Материалы уголовного дела были возвращены для исправления ошибок, препятствующих, по мнению надзора, вынесению объективного судебного решения.

Претензии защитника касались в первую очередь несоответствия предъявленных Акаю Кине обвинений фактическим материалам дела. Как пояснил “Ъ” адвокат, в 12 томах уголовного дела подробно расписывались коммерческие отношения бизнесмена Габдрахманова и чекиста Трубачева-Гудовича, в то время как обвиняемый Акай Кине упоминался лишь эпизодически. Так, из показаний потерпевшего следовало, что шаман лишь присутствовал на его первой встрече с капитаном Трубачевым-Гудовичем осенью 2021 года, а все их дальнейшие контакты осуществлялись уже напрямую. Офицер пообещал оградить бизнес Раиса Габдрахманова от криминальных посягательств, а заодно и решить возникшую проблему невозврата платежей в размере 120 млн руб. за половину этой суммы.

Профинансировать свою защиту бизнесмен смог, переводя деньги частями на банковские счета родственников и знакомых, указанные офицером. Получателей набралось около 30 человек. Все они рассказали следствию, что принимали деньги, предназначенные, по словам Глеба Трубачева-Гудовича, для «оплаты труда сотрудников правоохранительных органов», обналичивали их и отдавали заказчику, получая от него небольшие вознаграждения за услуги. При этом Акая Кине среди участников трансакций не оказалось.

Как говорилось в ходатайстве адвоката Багмета, на корыстную заинтересованность его клиента в афере не указал ни один из свидетелей по делу, в материалах не нашлось подтверждающих вину Акая Кине вещдоков, и даже эксперт-лингвист, изучивший по поручению следствия материалы прослушивания телефонных переговоров капитана Трубачева-Гудовича, не обнаружил в них каких-либо упоминаний о противоправной деятельности шамана.

Наконец, все карты следствию спутал сам потерпевший. Как следует из показаний Раиса Габдрахманова, к Акаю Кине он действительно обращался за помощью, но совершенно по другому поводу — чтобы «поправить здоровье». «Он приходил один раз ко мне в баню, чтобы лечить меня»,— пояснил бизнесмен. На вопрос следствия о нанесенном ему ущербе господин Габдрахманов ответил так: «Совершал ли Акай противоправные действия в отношении меня, мне неизвестно. Я не юрист. Но претензий к нему я не имею. Для меня был важен результат решения моих проблем, а как он был достигнут, мне безразлично». Адвокат Багмет, в свою очередь, добавил, что после вмешательства в ситуацию чекиста Трубачева-Гудовича звучавшие в адрес Раиса Габдрахманова угрозы действительно прекратились.

Стоит отметить, что новые показания потерпевшего и позиция поддержавшей защиту прокуратуры поставили под сомнение и вынесенный ранее в особом порядке приговор капитану Трубачеву-Гудовичу. Уже отставной чекист, напомним, сразу после своего задержания и ареста осенью прошлого года раскаялся, признал вину и в рамках заключенного с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве назвал своим подельником алтайского шамана. Его показания и дали повод для уголовного преследования Акая Кине. В свою очередь, экс-капитан Трубачев-Гудович был приговорен Одинцовским гарнизонным военным судом к трем годам колонии.

Незадолго до вынесения приговора на станции метро «Партизанская» в Москве был задержан и отправлен судом под арест шаман, которому несколько месяцев удавалось прятаться от полицейских.

Напомним, история с предполагаемым мошенничеством случилась еще осенью 2020 года в Подмосковье. Об афере правоохранители узнали только год спустя. В управление собственной безопасности ФСБ тогда обратилась бывшая жена Глеба Трубачева-Гудовича, Елена, попросившая уволить его из ведомства за занятие бизнесом. Бывший супруг, по ее данным, управлял принадлежащей их семье автомойкой. Как пояснила “Ъ” сама автор жалобы, с бывшим мужем они в то время судились из-за двух общих детей и принадлежность ответчика к спецслужбе «мешала» вынесению справедливого решения. «Я вовсе не стремилась отправить бывшего мужа за решетку»,— сказала “Ъ” автор жалобы. Тем не менее написанное женщиной заявление послужило основанием для начала проверки капитана, а затем и возбуждения уголовного дела.

Сергей Машкин

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