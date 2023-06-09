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Нашаманил с ФСБ

Алтайский мошенник арестован за аферу в Подмосковье

Как стало известно “Ъ”, в Подмосковье за мошенничество в особо крупном размере арестован Кине-Тёёлёсдьетиас Акай Ким Уулы (он же Акай Кине и Сергей Кыныев), называющий себя духовным лидером Алтая. Вместе с сотрудником центрального аппарата ФСБ, который уже осужден, шаман, по версии следствия, похитил 55 млн руб. у бизнесмена, обещая защитить его от рейдеров.

Кине-Тёёлёсдьетиас Акай Ким Уулы (он же Акай Кине и Сергей Кыныев)

Кине-Тёёлёсдьетиас Акай Ким Уулы (он же Акай Кине и Сергей Кыныев)

Фото: из личного архива Акая Кине

Кине-Тёёлёсдьетиас Акай Ким Уулы (он же Акай Кине и Сергей Кыныев)

Фото: из личного архива Акая Кине

Об афере в ФСБ узнали после того, как в ее общественную приемную обратилась женщина, попросившая разобраться с ее бывшем мужем Глебом Трубачевым-Гудовичем, служащим в центральном аппарате спецслужбы специалистом по информационной безопасности. По ее словам, офицер, с которым она судилась, деля детей и недвижимость, участвовал в каких-то коммерческих разборках в подмосковном Одинцово. По результатам проверки, инициированной начальником управления собственной безопасности ФСБ Алексеем Вертяшкиным, в СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении капитана Трубачева-Гудовича.

После задержания офицер, признав свою вину, заключил с военным прокурором Москвы досудебное соглашение о сотрудничестве. Выполняя его условия, капитан рассказал, что осенью 2020 года к нему обратился Раис Габдрахманов, компании которого ООО «Промстрой» и ООО «Энергопромстрой» строили магистральные линии электропередачи. Конфликт у него возник не в связи со строительством в Сибири, а по месту жительства в Одинцово. Некие кавказцы, по данным бизнесмена, потребовали включить их представителя в состав учредителей ООО, и он счел это попыткой рейдерского захвата.

Капитан Трубачев-Гудович пояснил следствию, что вместе со своим приятелем Акай Кине они запросили за услугу 55 млн руб. Затем наняли детектива, который установил предполагаемых рейдеров, а знакомые чеченцы убедили их оставить жертву в покое. Оказывать подобные услуги офицер не мог по закону, поэтому ему и вменили в вину ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Одинцовский гарнизонный военный суд рассмотрел дело в особом порядке. Учитывая, что подсудимый вернул 7,5 млн руб. (с остальными деньгами, по его словам, исчез шаман) и заступничество потерпевшего, отмечавшего, что его лишь избавили от проблем, суд назначил фигуранту три года заключения.

Акай Кине, называющего себя Белым правителем и духовным лидером Алтая, объявили в розыск. Следует отметить, что у себя на родине шаман участвовал в создании нескольких организаций, которые впоследствии признали экстремистскими. Прославился же он в 2014–2015 годах, после того как попытался через суд добиться повторного захоронения так называемой принцессы Укока — женской мумии, найденной во время археологических раскопок на Алтае. Якобы она явилась шаману во сне и потребовала вернуть ее к своим обязанностям по охране «нижних миров». Добиться результата ему не удалось, но судебная эпопея шамана на этом не закончилась: в своем очередном иске он потребовал вернуть «изъятый незаконно» паспорт и гражданство СССР. Очередной спор с местными властями произошел у Белого повелителя в 2020 году, после того как ему не разрешили провести публично «обряд успокоения коронавируса», а еще годом позже у Акай Кине случился уже конфликт с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым. После жаркого спора на празднике алтайского Нового года шаман публично лишил губернатора «своего благословения».

По данным источников “Ъ”, находящегося в федеральном розыске Акай Кине поймали в московском метро. Поскольку услуги предполагаемых мошенников потерпевший оплачивал через банк в подмосковной Истре, уголовное дело в отношении шамана было поручено городскому отделу МВД. Разбирающаяся с ним следователь от комментариев воздержалась. Представители шамана не были доступны. Впрочем, из базы Мособлсуда следует, что Акай Кине дважды обжаловал в нем решение Истринского горсуда об аресте, но освобождения не добился.

Сергей Машкин

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