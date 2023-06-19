ЦБ решил повысить тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Банк России предложил существенно повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран. Повышение коснется грузовых автомобилей.

«Предусматриваются тарифные изменения для владельцев транспортных средств из недружественных иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию», — говорится в тексте разработанного ЦБ документа. Там уточняется, что коэффициент территорий для владельцев транспортных средств из «недружественных» иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию, будет увеличен почти в семь раз — с 1,7 до 12,5.

В Российском союзе автостраховщиков «Ъ» сообщили, что изменение территориального коэффициента для грузовых автомобилей из недружественных стран поможет уравнять финансовые условия въезда в страну для грузовиков из недружественных стран, въезжающих в Россию, и российских транспортных средств, въезжающих на территорию недружественных стран.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы России предлагают властям страны ограничить движение польских грузовиков, разрешив им проезд исключительно от границы до ближайших таможенных терминалов, в ответ на антироссийскую политику Польши. Помимо этого парламентарии предлагают запретить продавать топливо по внутрироссийским ценам для водителей автомобилей с польскими номерами. По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, в результате принятия решения Польша потеряет €8,5 млрд доходов.

Александр Кислов