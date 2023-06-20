Таблеткам добавят суверенитета

К 2030 году доля российских препаратов полного цикла на рынке РФ должна вырасти почти до 70%, а объем производства препаратов в денежном выражении — удвоиться и составить 1,4 трлн руб. Такие цели заявлены в утвержденной вчера правительством Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Этот программный документ Минпромторг разрабатывал последние пять лет, однако, по словам представителей фармацевтического рынка, в его финальной версии учтена только часть предложений отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утвержденная правительством новая Стратегия фармотрасли требует перехода от производства дженериков к разработке оригинальных препаратов, но от внутренних конфликтов отрасль вряд ли избавит

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Утвержденная правительством новая Стратегия фармотрасли требует перехода от производства дженериков к разработке оригинальных препаратов, но от внутренних конфликтов отрасль вряд ли избавит

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прежняя Стратегия развития фармацевтической отрасли была актуальна до 2020 года, с 2018-го Минпромторг работал над новой версией, неоднократно представляя варианты этого документа. Последний раз это было сделано в начале апреля (см. “Ъ” от 4 апреля).

Как сообщил Белый дом, реализация принятой стратегии будет вестись, в частности, в соответствии с такими задачами, как поддержка организации производства лекарств и их экспорта, а также подготовка научных, технологических и производственных кадров для отрасли. Стратегия также предусматривает устранение административных барьеров и ускоренное внедрение новых технологических решений. В течение трех месяцев Минпромторг должен представить конкретные меры по реализации положений стратегии.

Как заявила вчера профильный вице-премьер Татьяна Голикова, реализация стратегии к 2030 году позволит «увеличить объем производства препаратов в стране в два раза, почти до 1,4 трлн руб.» и добиться того, чтобы около 70% всех отпускаемых и передаваемых в стране лекарств были российского производства при условии высокого их качества и эффективности. Приоритет в предоставлении мер поддержки, по ее словам, будут отдавать локализованным препаратам и производителям оригинальных лекарств. «Сейчас производители больше сосредоточены на производстве дженериков. Из 815 препаратов в перечне жизненно необходимых и важнейших оригинальные представлены только по 260 международным непатентованным наименованиям»,— сказала Татьяна Голикова.

Как отмечает источник “Ъ” на фармрынке, финальный вариант мало отличается от предыдущей версии, представленной министерством в начале апреля, хотя «за последние три месяца отрасль не раз обсуждала ее с Минпромторгом». Так, например, как следует из таблицы замечаний и предложений, подготовленной к апрельской версии ассоциацией международных фармкомпаний «Инфарма», ведомство так и не согласилось с предложением убрать из текста документа пункт о недопустимости внедрения механизма «патентной увязки», но удалило тезис о важности развития именно «национальной экспертизы качества препаратов», который, как указывала ассоциация, противоречит идее объединения регуляторных отраслевых процедур на уровне Евразийского экономического союза. «Этот механизм является одним из лучших инструментов защиты интеллектуальной собственности не только для иностранных, но и для российских компаний, которые занимаются разработкой инновационных лекарств»,— отмечает глава ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава.

«Новая версия документа не решает ряда проблем, которые давно стоят перед отраслью, в их числе, например, необходимость объединения контроля в одном ведомстве вместо трех — Минздрава, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы»,— говорит глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Кроме того, по его словам, сейчас развитие фармрынка во многом зависит от развития смежных отраслей, например малотоннажной химии, необходимой для создания конкурентоспособных субстанций,— принятая стратегия этого не учитывает.

Анастасия Мануйлова