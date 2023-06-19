Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Яндекс» раскрыл долю работающих из-за рубежа сотрудников

Доля работающих из-за рубежа сотрудников компании «Яндекс» в 2022 году составляла 7,7%. В отчете компании отмечается, что, в частности, работники «Яндекса» работали, находясь в Армении, Белоруссии, Израиле, Казахстане, Сербии.

Всего в компании «Яндекса» в прошлом году работал 25 431 человек. Из них 92,3% работали из России, поясняет «Яндекс» в своем отчете об устойчивом развитии. 1 958 сотрудников работали за рубежом. Сколько из работавших из-за рубежа сотрудников компании готовы вернуться в Россию и работать в российских офисах, в «Яндексе» не уточняют.

Представители «Яндекса» пояснили, что минувший год «оказался непростым, в том числе и для сотрудников» компании. Чтобы помочь им справиться с «непростым эмоциональным фоном», компания сосредоточилась на их психологическом здоровье, говорится в отчете. Сотрудникам были доступны консультации психологов, психотерапевтов и психиатров. Программы психологической поддержки были также запущены в зарубежных офисах и хабах «Яндекса», говорится в документе.

В декабре 2022-го издание The Bell (признан Минюстом иностранным агентом) сообщало, что «Яндекс» переходит на гибридный формат работы. По данным источников издания, полностью удаленку в компании отменять не стали, но несколько дней сотрудник должен проводить в офисе.

Подробности — в материале «Ъ FM» «''Яндекс'' включает гибридный режим».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...