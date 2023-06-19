«Яндекс» раскрыл долю работающих из-за рубежа сотрудников

Доля работающих из-за рубежа сотрудников компании «Яндекс» в 2022 году составляла 7,7%. В отчете компании отмечается, что, в частности, работники «Яндекса» работали, находясь в Армении, Белоруссии, Израиле, Казахстане, Сербии.

Всего в компании «Яндекса» в прошлом году работал 25 431 человек. Из них 92,3% работали из России, поясняет «Яндекс» в своем отчете об устойчивом развитии. 1 958 сотрудников работали за рубежом. Сколько из работавших из-за рубежа сотрудников компании готовы вернуться в Россию и работать в российских офисах, в «Яндексе» не уточняют.

Представители «Яндекса» пояснили, что минувший год «оказался непростым, в том числе и для сотрудников» компании. Чтобы помочь им справиться с «непростым эмоциональным фоном», компания сосредоточилась на их психологическом здоровье, говорится в отчете. Сотрудникам были доступны консультации психологов, психотерапевтов и психиатров. Программы психологической поддержки были также запущены в зарубежных офисах и хабах «Яндекса», говорится в документе.

В декабре 2022-го издание The Bell (признан Минюстом иностранным агентом) сообщало, что «Яндекс» переходит на гибридный формат работы. По данным источников издания, полностью удаленку в компании отменять не стали, но несколько дней сотрудник должен проводить в офисе.

Подробности — в материале «Ъ FM» «''Яндекс'' включает гибридный режим».

Александр Кислов