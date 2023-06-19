В Сочи объявили экстренное предупреждение и закрыли туробъекты

В Сочи из-за прогнозов по резкому ухудшению погоды на 19 и 20 июня объявили экстренное предупреждение. По сообщению пресс-службы мэрии, все городские службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

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Ухудшение погоды ожидается с 13–15 часов. Ожидаются сильные дожди, возможны ливни с грозами и градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами — с достижением неблагоприятных отметок.

Кроме того, возрастает риск схода селевых потоков. При грозе шквалистое усиление ветра составит до 15–17 м/с. В связи с этим жителям и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды. Также на курорте Красная Поляна из-за ухудшения погоды закрыли некоторые объекты.

«В горах начался сильный дождь. Подвесной мост, веревочный парк, Gorky fly закрываем до улучшения погодных условий»,— отметили в пресс-службе курорта.

Татьяна Ручкина

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