Верховный суд внес в Госдуму законопроект о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект с определением преступлений, совершенных в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время запрещено помещать в СИЗО обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Однако практика показывает, что у следствия и судов возникают сложности в разграничении таких преступлений, так как в УПК такого определения нет.

В связи с этим представители Верховного суда предлагают внести изменения в статью 5 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.

В документе подчеркивает, что определение «преступления в сфере предпринимательской деятельности» формулируется в России впервые. К таким преступлениям предлагает относить «преступления, совершенные индивидуальным предпринимателем в ходе осуществления им самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли».

«Дополнения в УПК позволят сократить по рассматриваемой категории дел количество случаев заключения под стражу субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в пользу решений о применении к ним иных, более мягких мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, в первую очередь залога и запрета определенных действий»,— говорится в поправках.

В феврале президент России Владимир Путин предложил пересмотреть ряд норм УК РФ по экономическим составам преступлений. Он отметил, что государству нельзя допустить в этой сфере вседозволенности, но «перегибать палку ни к чему». В частности, господин Путин поручил правительству и Верховному суду РФ декриминализовать «отдельные деяния» в сфере предпринимательской деятельности. В частности, речь шла об осуществлении предпринимательства без регистрации, лицензии или аккредитации.

Александр Кислов