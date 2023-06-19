Белорусским фурам дают дорогу

Белорусским перевозчикам упростят работу в России: их допустят до внутренних грузов и избавят от лишних бумаг. Межправительственное соглашение Москва и Минск намерены подписать до конца месяца, заявили министры транспорта обеих стран. Правила для белорусских компаний будут смягчать постепенно, но их российские коллеги уже взволнованы — им придется снижать цены на свои услуги. Пойдет ли конкуренция на пользу рынку? Выяснял Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Россия и Белоруссия хотя и входят в ЕАЭС и образуют Союзное государство, собственные рынки все-таки стараются защитить. Перевозчики вынуждены получать разрешения: двусторонние, транзитные, для третьих стран, универсальные — и все это будут поэтапно отменять.

В этом году белорусские компании допустят до каботажных перевозок, то есть внутрироссийских. По словам министра транспорта Виталия Савельева, речь идет о строительных грузах для «наших новых территорий». Но это пока, говорит специалист по операционной работе компании Novelco Сергей Трукшин:

«Двусторонние разрешения позволяют, например, брать груз в какой-то стране, допустим, в Польше, и доставлять в Россию. На обратном пути белорусские машины смогут везти попутные грузы. Так называемый инвестиционный каботаж, то есть доставка строительных грузов для строек на новых территориях. Уже со следующего года разрешат обычный каботаж, скорее всего».

Все это в разы усилит конкуренцию на российском рынке перевозок, а сейчас для этого не лучшее время: техника стареет, запчасти дорожают, тарифы за проезд по платным дорогам растут — «Автодор» намерен пересмотреть их второй раз за год. Но не сказать, что у белорусских коллег ситуация лучше.

Так что издержки бизнеса растут, а цены придется снижать, говорит коммерческий директор компании SOTA Logistic Кирилл Латинский:

«Будет повышенная конкуренция, которая приведет к снижению тарифов.

Российские перевозчики заинтересованы в сохранении как минимум прежних цен, а как максимум — в их повышении. С увеличившейся конкуренцией наши желания останутся только желаниями».

Другое дело, что белорусским перевозчикам придется адаптироваться к особенностям российского рынка. Сложность будет не в том, чтобы играть по правилам, а в том, чтобы их нарушать. Российские компании в этом преуспели, говорит президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин:

«Не знаю, смогут ли белорусские перевозчики, которые вроде бы в Белоруссии в строительном сегменте законы соблюдали, перестроиться на российские реалии, поскольку у нас по весу и габаритам участники рынка их нарушают. Посмотрим, смогут ли они с нами конкурировать».

Число заявок на перевозки из Белоруссии растет и без каких-либо послаблений. Татарстан — плюс 172% с начала года, Воронежская область — плюс 156%, Нижегородская — на 82% больше, свидетельствуют данные биржи грузоперевозок ATI.SU. В Казахстане белорусы контролируют уже три четверти местного рынка, пишет издание ratel.kz. Благодаря льготному лизингу они обновили автопарк и теперь выигрывают большинство тендеров. Так что российским перевозчикам, видимо, стоит готовиться не только к снижению цен.

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