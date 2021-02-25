Ярославскую табачную фабрику выкупил у британской компании завод «Эко»

Находящуюся в Ярославле табачную фабрику «Балканская звезда» приобрел у британской компании Imperial Tobacco ярославский завод строительных материалов «ЭКО», сообщило сетевое издание 76.ru. Сведения о новом владельце табачной фабрики уже занесены в Росреестр. По данным издания, учредителями завода являются члены семьи Галагаевых. Один из них - Роман Галагаев - депутат муниципалитета Ярослаля и владелец отеля Ring Premier Hotel. Стоимость сделки не сообщается.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что британская компания Imperial Tobacco продала принадлежащую ей табачную фабрику «Балканская звезда» в Ярославле, а также расположенный в городе складской комплекс неизвестному покупателю. По данным консалтинговой компании JJL, которая выступала консультантом сделки по продаже фабрики, Imperial Tobacco продала эти активы в связи с прекращением производства на ярославском предприятии. Работа фабрики «Балканская звезда» в Ярославле была остановлена еще в 2016 году. Предприятие является старейшей табачной фабрикой России.

Общая площадь проданных административных и складских зданий составляет 67 тыс. кв. м. Они расположены на земельных участках площадью 12 га. Продано, в том числе, главное здание «Балканской звезды» площадью 37 тыс. кв. м, которое находится в историческом центре Ярославля и занимает участок площадью 3 га. Кроме того, проданы склады общей площадью 30 тыс. кв. м., расположенные на участке в 9 га, расположенном в Дзержинском районе.

По данным компании JJL, новый владелец фабрики, возможно, перепрофилирует ее в объект коммерческой недвижимости. В консалтинговой компании не исключают, что в дальнейшем фабрика может быть использована как площадка для реализации жилищного проекта.

Антон Антонов