По запорожцам ударили газом

Под Симферополем сгорел внедорожник, в котором ехали помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник. По информации правоохранителей, во время движения в машине взорвалось газобаллонное оборудование. Пассажиры выжили, но получили сильные ожоги. В следственных и надзорных органах проводят проверку, предварительно отвергая версию теракта.

Помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию, глава областного отделения объединения «Опора России», а также кандидат в депутаты от «Единой России» Владимир Епифанов и два его спутника ехали в сторону Симферополя на белой Toyota Land Cruiser. Как сообщили «Ъ» в управлении МВД по Крыму, взрыв произошел в четыре утра на Евпаторийском шоссе.

«По предварительным данным, Епифанов, будучи за рулем, допустил наезд на препятствие с последующим возгоранием газобаллонного оборудования, врезался в ограждение, после чего в машине взорвался газовый баллон»,— уточнили в МВД.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Владимир Епифанов потерял контроль над машиной и врезался в забор уже после взрыва ГБО. «В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор»,— написал Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что за день до ЧП газовый баллон проверяли на станции техобслуживания в Симферополе.

Официально причина взрыва пока не установлена. Прокуратура Крыма и следственные органы проводят проверку по факту происшествия.

Источник в правоохранительных органах Крыма заявил «Ъ», что версия о теракте, судя по характеру взрыва и травмам, которые получили пассажиры машины, пока не подтверждается. Пострадавшие, рассказали «Ъ» в минздраве РК, получили от 30% до 50% ожогов верхних частей тела и находятся сейчас в реанимации. Владимира Епифанова уже вывели из шокового состояния, он в сознании и стабилен.

Взрыв произошел на фоне сообщения ФСБ о предотвращении теракта против властей Запорожской области.

В частности, по данным чекистов, украинские спецслужбы планировали взорвать автомобиль одного из представителей администрации Бердянска, заложив при помощи местных жителей взрывчатку в мусорном баке.

Александр Дремлюгин, Симферополь