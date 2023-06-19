ФСБ сообщила о предотвращенной попытке теракта против руководства Запорожья

ФСБ сообщила, что пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области со стороны главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Задержана женщина, которая якобы помогала украинским спецслужбам. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконные покупка, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывных веществ или устройств).

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации»,— приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ЦОС утверждает, что был установлен сотрудник украинской спецслужбы, руководивший деятельностью завербованных им пособников из Запорожской области, ему имя не приводится. По данным ФСБ, «получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций». Был «установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования».

15 июня ФСБ задержала жителя Брянской области, подозреваемого в подготовке к теракту. Он якобы тоже делал это по заданию спецслужб Украины. По версии следствия, мужчина собирал данные о времени и местах передвижения силовиков в приграничных районах. Возбуждены дела о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Лаура Кеффер