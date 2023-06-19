Алексея Навального оставили без слушателей

Мосгорсуд в понедельник приступил к рассмотрению по существу нового уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального. Он, в частности, обвиняется в организации экстремистского сообщества, финансировании экстремизма и реабилитации нацизма. Заседание суда проходит в колонии строгого режима, где политик отбывает наказание по предыдущему приговору. Журналистов в зал заседания не пустили, а через полтора часа после начала объявили закрытым и процесс в целом. По мнению стороннего адвоката, максимальное наказание по новым обвинениям может составить до 27 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новое уголовное дело против Алексея Навального (в центре) по решению суда будет рассматриваться в закрытом режиме

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Новое уголовное дело против Алексея Навального (в центре) по решению суда будет рассматриваться в закрытом режиме

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В новом уголовном деле Алексей Навальный обвиняется по шести статьям УК:

о реабилитации нацизма;

о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности;

об организации экстремистского сообщества;

о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего;

о создании НКО, посягающей на личность и права граждан;

о финансировании экстремистской деятельности.

Уголовное дело, по словам самого господина Навального, насчитывает 196 томов.

Вместе с оппозиционером судят и бывшего технического директора его YouTube-канала Даниэля Холодного. Он обвиняется в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст.282.1) и финансировании экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.3).

Выездное заседание Мосгорсуда проходит на территории исправительной колонии строгого режима №6 во Владимирской области, где Алексей Навальный отбывает наказание по предыдущему приговору. Напомним, в марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы за хищение пожертвований и неуважение к суду. Прошлый суд тоже проходил в колонии (ИК №2 общего режима во Владимирской области), где оппозиционер отбывал 2,5-летний срок по делу «Ив Роше», и для вынесения приговора судье потребовалось 14 выездных заседаний.

В отличие от прошлогоднего процесса, когда журналистов допускали в зал заседаний с ручкой и блокнотом, на этот раз пресса могла следить за происходящим только из другого помещения колонии по видеотрансляции.

Но и она продлилась всего полтора часа, после чего суд принял решение закрыть процесс от прессы и слушателей. По данным агентства РАПСИ, это было сделано из-за поступившего в суд письма из некоего государственного органа, в котором говорилось, что в материалах дела есть данные о личности и показаниях свидетелей, которые не стоит афишировать. Также суд получил информацию о том, что в ходе открытого рассмотрения дела готовятся некие провокации.

В ходе первых полутора часов заседания сторона защиты ходатайствовала об отводе судьи Андрея Суворова. Алексей Навальный также настаивал, что его как гражданина, проживавшего в Москве и там же, по версии обвинения, совершившего преступление, должны судить в столице, а не в «другом субъекте федерации». Прокурор, однако, оснований для отвода судьи не увидел, а господин Суворов отказался удовлетворить ходатайство об отводе самого себя. Кроме того, в начале заседания господин Навальный просил допустить в зал его родителей и выражал беспокойство качеством трансляции, которая периодически прерывалась. До ее полного прекращения рассмотрение дела, по сути, так и не началось: стороны успели лишь подискутировать о пропускном режиме и о причинах закрытия процесса. После окончания заседания представители сторон покинули колонию без комментариев.

Статьи, по которым обвиняется Алексей Навальный, предполагают наказание в виде лишения свободы от трех до двенадцати лет.

Согласно действующему законодательству, если хотя бы одно из вмененных преступлений является тяжким либо особо тяжким, то наказание назначается путем частичного или полного сложения сроков по всем статьям. В деле оппозиционера такие преступления есть — одно тяжкое (финансирование экстремистской деятельности, ст. 282.3) и одно особо тяжкое (создание экстремистского сообщества, ч. 3 ст. 281.1).

По оценке адвоката Георгия Краснова, в рамках нового уголовного дела господину Навальному могут назначить максимум 18 лет лишения свободы, так как общая цифра не может превышать более чем на половину максимальный срок наказания за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (в данном случае — 12 лет). «Допустим, ему дают эти пиковые 18 лет. Но суду также необходимо частично или полностью присоединить срок, назначенный по предыдущему приговору. Важно, что по совокупности приговоров предельный срок не может превышать 30 лет»,— рассуждает эксперт. Таким образом, с учетом девяти лет, к которым оппозиционера приговорили в 2022 году, по совокупности всех приговоров ему могут назначить максимум 27 лет. При этом исчисляться итоговый срок будет с момента, когда приговоренный фактически лишился свободы — то есть с февраля 2021 года. Господин Краснов также считает, что Алексей Навальный имеет право претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО): «В данном случае, поскольку речь идет об особо тяжких статьях, отбыть ему придется не менее двух третей от назначенного срока по совокупности приговоров. Если опустить нюансы с льготным исчислением срока в СИЗО, то претендовать на УДО при самом суровом наказании он сможет не ранее 2039 года»,— отмечает адвокат.

Елена Рожкова, Григорий Лейба