Hoff заехал через «Южные врата»

Уход западных компаний с российского рынка позволил локальным игрокам занять освобожденные ими площади в логопарках. Мебельный ритейлер Hoff получил 20 тыс. кв. м в «Южных вратах» в подмосковном Домодедово, которые ранее занимал John Deere. Основной пик таких сделок прошел в прошлом году и ожидать высвобождения больших складских площадей потенциальным арендаторам не стоит, предупреждают консультанты. Теперь компаниям придется заказывать у девелоперов строительство логопарков под собственные нужды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

О том, что Hoff арендовал 20 тыс. кв. м в логопарке «Южные врата» в подмосковном Домодедово, принадлежащем «Венталл-Девелопмент», “Ъ” рассказали стороны сделки и подтвердил ее консультант NF Group. Учитывая, что средняя ставка аренды в этом объекте составляет 6,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, ежегодные платежи сети за эти площади составят 130 млн руб., оценивает директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. Сделка с площадями в «Южных вратах» позволила Hoff консолидировать в Подмосковье 100 тыс. кв. м складов: до этого сеть арендовала 80 тыс. кв. м в логопарке «Северное Домодедово».

Ритейлер занял площади, которыми ранее оперировала американская John Deere. После ухода западных компаний локальные игроки стали занимать большие складские блоки, которые ранее были недоступны из-за дефицита на рынке логистической недвижимости, добавляет партнер NF Group Константин Фомиченко. Например, в прошлом году IT-холдинг Ozon арендовал 80 тыс. кв. м в «PNK Парк Жуковский» в Подмосковье, который исходно был построен под нужды польского ритейлера LPP. Также Ozon арендовал 110 тыс. кв. м в логопарке «Обухово», который изначально возводился на Горьковском шоссе для AliExpress, сообщала газета «Ведомости».

В складском сегменте сейчас ожидаемо меняется портрет арендатора, очевиден фокус на российские компании, отмечает заместитель гендиректора «Венталл-Девелопмент» Захар Вальков. Если в 2021 году 23% сделок проходило с участием иностранных арендаторов, то сейчас их доля не превышает 10%, добавляет директор «Ricci | Склады» Дмитрий Герастовский. По данным CORE.XP, зарубежные компании занимали около 4,4 млн кв. м помещений в логопарках по всей России.

Однако сейчас таких предложений на рынке уже почти не осталось, отмечает старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. По его словам, на текущий момент доля свободных площадей на рынке складской недвижимости Москвы и Подмосковья составляет всего 0,9%. По данным NF Group, год назад на пике ухода с рынка западных арендаторов этот показатель достигал 3,8%.

Наращивание складских мощностей Hoff происходит на фоне роста его бизнеса после ухода из России шведской IKEA. По данным Kartoteka.ru, в 2022 году выручка ООО «Домашний интерьер» — операционной компании сети — выросла на 31,6% год к году, до 57,4 млрд руб., чистая прибыль — на 63,7%, до 2,2 млрд руб. Такая ситуация характерна для многих заметных ритейлеров, работающих в сегменте DIY. Так, у ООО «Леруа Мерлен Восток» (российское подразделение Leroy Merlin, продолжающей работу в РФ) выручка за прошлый год увеличилась на 31,5%, до 456,6 млрд руб., у «Всеинструменты.ру» — на 52,7%, до 56,2 млрд руб.

Практически все западные компании, которые хотели покинуть российский рынок и освободить складские помещения, уже это сделали, констатирует Антон Алябьев. Поэтому, по его мнению, досрочное освобождение больших площадей в логопарках будет единичным и потенциальным арендаторам придется вновь прибегать к формату сделок built-to-suit (под конкретного заказчика). В прошлом году, по данным NF Group, объем сделок по такой схеме снизился в шесть раз, до 181 тыс. кв. м. Но в этом году интерес к таким сделкам начал восстанавливаться. К примеру, PNK Group построит для компании «Всеинструменты.ру» склад на 115 тыс. кв. м в логопарке «PNK парк Чашниково» рядом с Зеленоградом, а Ozon договорился с PST Development о строительстве логистического комплекса на 130 тыс. кв. м в Новой Москве.

Дарья Андрианова