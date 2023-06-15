Инвесторы ставят на дивиденды

В первом квартале мировые компании выплатили рекордные дивиденды. Решения по выплатам приняли и многие российские компании. По итогам года суммарный размер дивидендов может достигнуть 2,5 трлн руб. Таким образом, дивидендная доходность российского рынка остается одной из самых высоких в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Мировые компании продолжают наращивать дивиденды. По оценкам британской управляющей компании Janus Henderson, под управлением которой находятся активы на $310 млрд, сумма дивидендных выплат выросла по итогам первого квартала текущего года на 12%, до $326,7 млрд. Это максимальный результат для этого периода времени. Основной объем выплат по традиции приходится на Северную Америку, где компании заплатили $168,6 млрд, что на 8,6% выше показателя аналогичного периода 2022 года. Из этой суммы на компании из США приходится $153,4 млрд, что на 8,3% больше объема средств, выплаченных годом ранее.

Самые высокие темпы роста выплат отмечаются в Европе (без учета Великобритании). Согласно данным Janus Henderson, европейские компании направили на выплату дивидендов более $60 млрд, что на 36% больше показателя первого квартала 2022 года. В Великобритании компании заплатили акционерам $15,3 млрд против $15,7 млрд годом ранее. В своем обзоре управляющие отмечают, что первый квартал является сезонно спокойным для европейских стран, а потому разовые специальные платежи, проведенные датской судоходной группой Moller Maersk и немецким автоконцерном Volkswagen, привели к аномально сильному росту показателя.

Более того, датская судоходная компания возглавила рейтинг самых щедрых мировых компаний, направив в первом квартале на дивиденды более $11 млрд. Помимо нее в топ-10 по размеру выплат вошли BHP Group Limited, Novartis AG, Roche Holding AG, Volkswagen AG, Microsoft Corporation, Exxon Mobil Corp, Siemens AG, Apple Inc и Commonwealth Bank of Australia. В сумме эти компании заплатили немногим более $62,2 млрд, или более 19% от мирового объема выплат. В последние годы в этот рейтинг зачастую входили и российские компании, такие как Сбербанк и «Газпром», но управляющая компания перестала их учитывать в своих исследованиях.

Однако от этого они не стали меньше платить и конкурировать по объему выплат с крупнейшими мировыми компаниями. В частности, по итогам второго квартала текущего года Сбербанк мог бы побороться за самые высокие строчки в мировом рейтинге. В марте наблюдательный совет банка предложил направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года рекордный объем — 565 млрд руб., или $7,3 млрд (по курсу доллара в день оглашения этого решения — 77,06 руб./$). В апреле эти выплаты в полном объеме были одобрены акционерами.

Ранние выплаты

В отличие от прошлого года, в этом дивидендный период начался довольно рано в России. Как отмечают аналитики SberCIB, некоторые российские компании начали выплачивать дивиденды уже в апреле. Одни эмитенты выплатят дивиденды за второе полугодие или за четвертый квартал прошлого года, другие — уже за первый квартал 2023-го. По оценке экспертов, советы директоров 30 компаний рекомендовали промежуточные дивиденды на общую сумму 1,3 трлн руб. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев оценивает объем выплат российских компаний по итогам 2022 года в размере 1,75 трлн руб.

Наряду со Сбербанком крупные выплаты одобрили акционеры ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа — соответственно в объеме 303,48 млрд руб. (438 руб. на бумагу) и 319,9 млрд руб. (60,58 руб.). «Нефтегазовый сектор выплатит крупные дивиденды благодаря сильной конъюнктуре на рынке нефти в конце 2022 года»,— отмечает Дмитрий Пучкарев.

Приятные сюрпризы ожидали инвесторов и в секторе электроэнергетики. В частности, «Интер РАО» решил заплатить по итогам 2022 года 0,28 руб. на акцию, то есть на 20% больше, чем в прошлом году. «С учетом того, что руководство ранее заявляло о сохранении нормы выплат на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО, это говорит о крайне удачных результатах компании в 2022 году, которые, вероятно, были поддержаны доходами растущего инжинирингового бизнеса, а также повышением общей операционной эффективности холдинга»,— отмечают аналитики ФГ «Финам».

Не у всех ожидания сбываются

Были, конечно, и эмитенты, разочаровавшие инвесторов либо решениями о более низких выплатах, чем ждал рынок, либо отказом от выплат. К первым можно отнести Мосбиржу, которая решила направить на выплату дивидендов по итогам минувшего года 11,02 млрд руб., или 4,84 руб. на акцию. Это почти вдвое меньше выплат по итогам 2020 года. «Компания не платила дивиденды по итогам 2021 года, но по итогам 2022-го рекомендовала к выплате всего 30% чистой прибыли, хотя в докризисные годы распределяла 85–89% прибыли на дивиденды»,— отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова.

Разочаровало инвесторов решение СД «Сургутнефтегаза» выплатить в виде дивидендов за 2022 год 0,8 руб. на оба вида акций, тогда как рынок ожидал 3–3,5 руб. на привилегированные бумаги. «Ошибка наших и рыночных прогнозов может быть связана с двумя факторами. Во-первых, "Сургутнефтегаз" мог перевести свою многомиллиардную кубышку в рубли по низкому курсу, что привело бы к значительному убытку от валютной переоценки. Во-вторых, прибыль компании могла пострадать от разового обесценения активов»,— считают аналитики ФГ «Финам». По их мнению, причину расхождения между прогнозом и реальностью можно будет узнать только после выхода отчета по РСБУ.

Еще одним разочарованием для рынка стала рекомендация СД «Газпрома» не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Рынок ожидал, что они будут, и будут по 7–9 руб. на акцию. Отказ, по мнению аналитиков, мог быть связан с низкой прибылью во втором полугодии прошлого года, а также ростом налогов и планируемыми большими капзатратами. Однако в отличие от прошлогодней ситуации, когда акционеры неожиданно для всех отказались платить дивиденды и акции компании только 29 июня обвалились на 30%, сейчас снижение было символическим — в 4%. Такая реакция связана с тем, что осенью «Газпром» уже выплатил 1,2 трлн руб. промежуточных дивидендов.

Реестр закрывается

Если инвесторы хотят поучаствовать в будущих выплатах дивидендов, стоит поспешить, так как реестры акционеров многих компаний уже закрылись. 11 мая закрылся реестр Сбербанка, 1 июня — «Интер РАО», 5 июня — ЛУКОЙЛа. Дмитрий Пучкарев обращает внимание, что во второй половине июня и далее закроются реестры акционеров МТС, «Мосэнерго», «Татнефти», «Совкомфлота», ЛСР, «Башнефти», ОГК-2, «Газпром нефти», «Роснефти», «Фосагро». «Наиболее интересную доходность — порядка 10–12% — могут дать ТГК-14, "Башнефть", МТС и ЛСР: спрос на акции данных эмитентов может быть повышенным»,— считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Аналитики не исключают промежуточных дивидендов, на которые также могут рассчитывать частные инвесторы. Директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников считает, что такие выплаты могут произвести нефтегазовые и электроэнергетические компании, а также «Самолет», «Фосагро», «Лензолото», «Белуга» и ряд компаний из третьего эшелона. «Возможно, вернутся к выплатам металлурги — в частности, НЛМК. Есть вероятность, что заплатят промежуточные дивиденды "Норникель" и "Русал"»,— полагает господин Таченников.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев не исключает, что в октябре «Полюс» выплатит промежуточные дивиденды за первое полугодие этого года. За исключением прошлого года, компания обычно платила дивиденды дважды в год. Это обусловлено тем, что EBITDA компании в первом полугодии может, по прогнозам аналитика, вырасти примерно на 30%, в том числе благодаря восстановлению логистики и продаж, а также росту цен на золото. «В этом случае промежуточные дивиденды составят 414 руб. на акцию. Общая дивидендная доходность за год может составить около 8% — это немало для золотодобывающей компании»,— говорит господин Джиоев.

Акции, дивидендные доходности которых превышают 5% и закрытие реестров по которым произойдет после 15 июня Выйти из полноэкранного режима Эмитент Типы бумаг Последняя дата для покупки акций Дата закрытия реестра Размер дивидендов (руб.) Дивидендная доходность (%) Цена акции на 2 июня 2023 года «Россети Ленэнерго» ап* 23.06.2023 27.06.2023 18,83 9,23 203,95 МТС ао** 27.06.2023 29.06.2023 34,29 10,01 342,65 «Татнефть» ап 30.06.2023 04.07.2023 27,71 6,03 459,7 «Татнефть» ао 30.06.2023 04.07.2023 27,71 6,03 459,8 «Мосэнерго» ао 30.06.2023 04.07.2023 0,18652 6,59 2,83 «Совкомфлот» ао 03.07.2023 05.07.2023 4,29 4,64 92,41 «Башнефть» ао 05.07.2023 07.07.2023 199,89 10,00 1999 «Башнефть» ап 05.07.2023 07.07.2023 199,89 11,80 1694 ЛСР ао 05.07.2023 07.07.2023 78 10,20 765 «Мордовэнергосбыт» ао 05.07.2023 07.07.2023 0,032768 5,98 0,548 ДИОД ао 05.07.2023 07.07.2023 0,8 6,76 11,84 «Соллерс» ао 06.07.2023 10.07.2023 45,39 6,64 684 ОГК-2 ао 06.07.2023 10.07.2023 0,058075847 8,08 0,7188 «Казаньоргсинтез» ао 07.07.2023 11.07.2023 9,1 8,39 108,5 «РусГидро» ао 07.07.2023 11.07.2023 0,05205448 5,92 0,879 Банк «Кузнецкий» ао 07.07.2023 11.07.2023 0,002666253 5,74 0,04646 Открыть в новом окне Источник: БКС «Эксперт». *ап — акции привилегированные. **ао — акции обыкновенные.

Участники рынка не ждут дивидендов от компаний потребительского сектора, которые, несмотря на хорошее финансовое положение за счет ориентации на внутренний рынок, оставили акционеров без выплат. Причины для этого разнообразны. «У Х5 Group и "Русагро" зарубежная прописка, "Детский мир" проводит делистинг, у "Магнита" корпоративные неурядицы не позволяют собрать ГОСА и совет директоров»,— поясняют аналитики ФГ «Финам».

По итогам года аналитики SberCIB ожидают от 15 самых ликвидных российских компаний дивиденды в размере около 2,5 трлн руб. Это будет второй результат за всю историю индекса Мосбиржи. Поэтому на рынке ожидают продолжения подъема рублевого индекса при условии, что геополитический фон не обострится, а экономическая ситуация в мире сильно не ухудшится. «Реинвестирование дивидендных выплат становится значимым фактором краткосрочного и среднесрочного роста всего рынка и, как следствие, торговой активности при отсутствии значимых негативных геополитических и экономических сигналов»,— отмечает Елена Кожухова. По оценке Дмитрия Пучкарева, в рамках реинвестирования на рынок может вернуться около 100–130 млрд руб. «Учитывая снизившуюся ликвидность торгов, эффект должен быть ощутимым»,— отмечает он.

Иван Евишкин