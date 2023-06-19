Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

Армения заявила об обстреле азербайджанскими военными строящегося металлургического завода в селе Ерасх. Азербайджан утверждает, что армянские военные обстреляли поселок на территории Нахичевани.

«19 июня в 13:25 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по металлургическому заводу, строящемуся в Ерасхе за счет иностранных инвестиций»,— говорится в пресс-релизе армянского Минобороны. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

По версии азербайджанского военного ведомства, военные Армении спустя десять минут, в 13:35, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики. «Подразделениями Азербайджанской армии были приняты ответные меры»,— сказано в его пресс-релизе.

11 июня российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе зафиксировал два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе. 14 июня Ереван также обвинял Баку в обстреле завода. В результате инцидента, по данным Минобороны Армении, пострадали двое граждан Индии. 16 июня Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в обстрелах.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «С Баку на бок».

Лаура Кеффер