Минобороны Армении обвинило армию Азербайджана в обстреле метзавода в Ерасхе

В министерстве обороны Армении заявили о том, что армия Азербайджана обстреляла строящийся металлургический завод в селе Ерасх. В результате инцидента, по данным ведомства, пострадали двое граждан Индии. В Баку обвинения армянской стороны пока не прокомментировали.

«Армия Азербайджана около 11:45 провела обстрел в направлении строящегося с привлечением иностранных инвестиций металлургического завода в Ерасхе, в результате которого ранены 2 иностранных гражданина. Пострадавшие — граждане Индии Мухаммад Асиф и Мирхасан Сааджан»,— сообщает военное ведомство Армении. О состоянии раненых граждан Индии информации нет.

МИД Армении, по информации издания Sputnik Армения, уже выступил с заявлением по поводу действий Баку, отметив, что был обстрелян металлургический завод, строящийся в Ерасхе на американские средства. В ведомстве призвали международное сообщество к более четкой и резкой реакции на действия Баку.

Ерасх — село в Араратской области Армении, в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы. По информации властей Армении, сейчас в селе на средства американских инвесторов ведется строительство металлургического завода.

Александр Кислов