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Коммерсантъ FM
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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в ночь на 16 июня армянские силы дважды обстреляли азербайджанские позиции. Министерство обороны Армении обвинило Баку в распространении дезинформации.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, первый обстрел в направлении населенного пункта Галакенд Гедабейского района произошел с 00:15 до 00:20 (23:15-23:20 мск). Второй обстрел, совершенный «незаконными армянскими вооруженными формированиями» в направлении Шушинского района, зафиксирован с 00:50 до 04:10 (23:50-03:10 мск).

Позднее Минобороны Азербайджана сообщило о еще одном обстреле. По данным ведомства, в 09:15 (8:15 мск) из разнокалиберного стрелкового оружия были нанесены удары армянскими силами у Гейдарабада Садаракского района. Вслед за этим военное ведомство Армении заявило об обстреле азербайджанской армией металлургического завода в Ерасхе в 10:00 (9:00 мск).

14 июня Ереван также обвинял Баку в обстреле завода. В результате инцидента, по данным Минобороны Армении, пострадали двое граждан Индии. 11 июня российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе зафиксировал два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе. По факту произошедшего проводится разбирательство.

В мае прошла серия переговоров между Азербайджаном и Арменией, посвященных территориальному спору вокруг Нагорного Карабаха. 25 мая стороны сообщили о решении территориальных разногласий. Тем не менее мирный договор между странами так и не был подписан из-за сохранившихся противоречий.

Подробности — в материале «Ъ» «С Баку на бок».

Лусине Баласян

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