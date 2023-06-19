Минтруд представил календарь выходных дней на 2024 год

Минтруд России представил положения проекта постановления о переносе выходных дней в 2024 году. В частности, министерство уточнило, как россияне будут отдыхать на День Победы (9 мая), День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября). Новогодние праздники в следующем году продлятся с 1 по 8 января.

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Согласно проекту постановления, нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день. Таким образом, нерабочими днями в 2024 году будут:

новогодние праздники — с 1 по 8 января (сами новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся 10 дней);

День защитника Отечества — с 23 по 25 февраля;

Международный женский день — с 8 по 10 марта;

Первомай — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;

День России — 12 июня;

День народного единства — с 3 по 4 ноября;

также россияне будут отдыхать с 29 по 31 декабря.

Ранее проект постановления по праздничным дням в 2024 году представил в интервью «Известиям» министр труда Антон Котяков. Он объяснил, что власти таким образом хотят сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками. Однако тогда глава Минтруда сообщил, что на Новый год каникулы продлятся точно до 8 января.