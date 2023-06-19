На Первомай в 2024 году будет четыре выходных

Минтруд РФ подготовил проект постановления по праздничным дням в 2024 году, сообщил министр Антон Котяков «Известиям». На Первомай власти выделят четыре дня, но суббота, 27 апреля, будет рабочей.

Минтруд намерен опубликовать проект постановление в ближайшее время, рассказал господин Котяков. Из-за того, что 1 Мая выпадает на среду, празднование могло ограничиться одним днем, но, как заявил министр, власти «концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам». Два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу с субботы, 27 апреля, и одного дня, перенесенного с ноябрьских праздников.

Праздничные дни в 2024 году:

новогодние праздники — 1–7 января включительно (понедельник–воскресенье);

День защитника Отечества — 23–25 февраля (пятница–воскресенье);

Международный женский день — 8–10 марта (пятница–воскресенье);

Первомай — 28 апреля – 1 мая (воскресенье–среда) с установлением рабочего дня в субботу, 27 апреля.

Министр заявил, что власти хотят сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками. «У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо»,— сказал он.

Господин Котяков не уточнил, как россияне будут отдыхать на другие праздники. День Победы (9 мая) выпадает на четверг, День России (12 июня) — на среду, День народного единства (4 ноября) на понедельник.

Леонид Уварчев