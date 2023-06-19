В Тюменской области 12,4% населения живет за чертой бедности

По итогам 2022 года в Тюменской области за чертой бедности живет 12,4% населения. Как сообщили аналитики сайта «РИА новости», этот показатель за год снизился на 0,8%.

В рейтинге самых благополучных в материальном отношении регионов область занимает 31 место. Список возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Там за чертой бедности находится 4,5% населения (-0,1% за год).

Напомним, с 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области составляет 14 375 руб., что на 456 руб. больше, чем было в 2022 году — 13 919 руб. Номинальная среднемесячная заработная плата населения области в январе-марте 2023 года выросла на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 64 тыс. руб.

Полина Хабарова

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