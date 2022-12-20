Прожиточный минимум в Тюменской области повысят почти на 500 рублей

С 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области будет составлять 14 375 руб., что на 456 руб., чем было в 2022 году — 13 919 руб. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона. Для трудоспособного населения области прожиточный минимум составит 15 669 руб., для пенсионеров — 12 363 руб., для детей — 14 176 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, в начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому прожиточный минимум в целом по стране на душу населения устанавливается на уровне 14 375 руб., для пенсионеров — 12 363 руб., для детей — 13 944 руб., для трудоспособного населения — 15 669 руб.

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