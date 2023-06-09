Средняя зарплата в Тюменской области за I квартал 2023 года составила 64 тысячи рублей

Номинальная среднемесячная заработная плата населения Тюменской области в январе-марте 2023 года выросла на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 64 тыс. руб. При этом реальная зарплата выросла на 8,2%, сообщил Тюменьстат.

Более высокий уровень оплаты труда в регионе фиксируется в организациях, которые осуществляют добычу нефти и газа — 196,7 тыс. руб., производство химических веществ — 144,6 тыс. руб., в производстве машин и оборудования — 125 тыс. руб., научных исследованиях — 118,8 тыс. руб., металлургическом производстве — 80 тыс. руб.

Ниже среднего по региону уровень оплаты сохранялся в производстве мебели — 18,5 тыс. руб., текстиля — 29,5 тыс. руб., гостиничной деятельности — 33 тыс. руб. и в сельском хозяйстве — 39 тыс. руб.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте