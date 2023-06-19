В Новосибирской области заново пересеяли погибшие из-за засухи культуры

В районах Новосибирской области заново начался посев культур, погибших от засухи. «Полностью завершена посевная компания. В настоящее время осуществляется частичный пересев сельхозкультур, погибших из-за экстремальных погодных условий», - сказал министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко (цитата по ТАСС). Объемы площадей на которых будут пересеяны культуры он не уточнил.

В начале июня в нескольких районах Новосибирской области был введен режим ЧС из-за засухи. Также сообщалось о сложностях с заготовлением кормов из-за жаркой погоды.

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Оксана Павлова