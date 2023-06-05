В районах Новосибирской области вводится режим ЧС из-за засухи

Из-за засухи комиссия по ЧС Новосибирской области рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации в пяти районах региона. Речь идет о Баганском, Чистоозерном, Карасукском, Краснозерском и Кочковском районах, сообщил сегодня на заседании в облправительстве глава областного минсельхоза Евгений Лещенко. По его словам, эти вопросы будут рассмотрены в течение недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В настоящее время режим ЧС из-за засухи введен в Купинском районе. «Осложняется ситуация с влагообеспеченностью сельхозкультур»,– отметил министр.

На прошлой неделе он сообщал о сложностях с заготовлением кормов из-за сухой погоды. «Прогнозируем низкую урожайность многолетних трав. В связи с этим приняли решение обратиться в Сибирский федеральный научный центр агротехнологий, направили обращение с запросом рекомендацией по заготовке кормов в условиях текущего года»,– говорил он.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в регионе в ближайшую неделю температура воздуха составит +36-+39 градусов, местами +40.

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Оксана Павлова