На благоустройство Историко-литературного музея в Пушкине выделили 266 млн рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по благоустройству территории у здания Историко-литературного музея на Церковной улице в Пушкине. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 265,9 млн рублей.

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет благоустроить зоны прохода и проезда с мощением из натурального камня, тротуары из плитки, набивные дорожки, плиточные отмостки. Кроме этого, нужно обустроить новый газон, посадить деревья и кустарники, а также организовать однорядную живую изгородь, скамейки с урнами и велосипедные стойки.

Работы необходимо завершить до 2 сентября 2024 года. Заявки на конкурс принимаются до 4 июля. Итоги планируется подвести 7 июля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ремонт дворца Петра I в Стрельне ГМЗ «Петергоф» оценил в 74 млн рублей. А на реставрацию Домика Петра I на Петровской набережной в Петербурге, по данным гендиректора Государственного Русского музея Аллы Маниловой, потребуется не менее 400 млн рублей.

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