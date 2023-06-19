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Власти Украины обнаружили в водоемах Николаевской области холероподобный вибрион

В пресных водоемах Николаевской области по результатам исследований холерного вибриона (возбудитель холеры) не обнаружено. Однако в воде выявлены холероподобные вибрионы, которые могут говорить о возможном наличии холерного вибриона. Об этом сообщил региональный центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины по результатам анализа воды в регионах, пострадавших из-за затопления в результате разрушения Каховской ГЭС.

«По состоянию на 18 июня, по результатам проведенных исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холероподобный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона»,— говорится в сообщении центра.

В частности, холероподобные вибрионы обнаружены:

  • в реке Ингулец в городе Снигиревке;
  • в заливе Бугский лиман (пляж «Чайка»), рекреационная зона «Намыв» в городе Николаеве;
  • в реке Ингул в городе Николаеве;
  • в Днепро-Бугском лимане.

Кроме того, в реке Ингулец не соответствует нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций аммиака.

Центр контроля и профилактики болезней Николаевской области рекомендовал местным жителям не пить речную воду, не купаться в водоемах, не употреблять речную рыбу, а в случае возникновения симптомов острой кишечной инфекции срочно обратиться ко врачу.

Что такое Каховская ГЭС

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Дамба Каховской ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища затопила оба берега Днепра. Левый берег контролирует Россия, правый — Украина. Стороны обвиняют друг друга в подрыве дамбы. Власти Украины сообщали об обнаружении в водоемах в Херсонской области холерной палочки.

Милена Костерева

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