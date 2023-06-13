Власти Украины обнаружили холерную палочку в воде Херсонской области

Первые случаи обнаружения холерной и кишечной палочек фиксируются в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов экологической инспекции Украины Олег Павленко. Однако представитель ВОЗ на Украине Ярно Хабихт сообщил на брифинге в Женеве, что данных о возникновении холеры на украинских территориях пока получено не было.

«Мы мониторим южный округ, каждый день отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но по санэпидемиологической обстановке — там уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек в воде»,— сказал Олег Павленко, видео его заявления приводит Telegram-канал Military Media Center.

Как сообщил Олег Павленко, скотомогильники не были затоплены, однако горюче-смазочные материалы и ядохимикаты попали в воду — «все уйдет в Черное море». В Днепр попали 150 тонн машинного масла.

ВОЗ собирается доставить в южные регионы Украины после разрушения Каховской ГЭС для лечения 3 тыс. человек от неинфекционных заболеваний, отметил Ярно Хабихт.

9 июня Минздрав Украины опроверг информацию о вспыхнувшей эпидемии холеры. Однако в ведомстве предупредили, что риск возникновения вспышки остается из-за последствий разрушения Каховской ГЭС.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища затопила оба берега Днепра (левый берег контролирует Россия, правый — Украина). Стороны обвиняют друг друга в подрыве дамбы.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина