Средняя газия

«Газпром» в четвертом квартале начнет поставки трубопроводного газа в Узбекистан транзитом через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия — Центр». По данным “Ъ”, речь идет о поставке около 6 млрд кубометров газа в год. Ташкенту не хватает собственной добычи газа для покрытия пикового потребления зимой. По оценкам аналитиков, закупка 6 млрд кубометров у «Газпрома» позволит Узбекистану обеспечить собственные нужды, но ее не хватит для полного выполнения контракта по экспорту газа в Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Газпром» Фото: «Газпром»

«Газпром» и казахстанская QazaqGaz подписали договор о транспортировке российского газа для потребителей Узбекистана и «дорожную карту» по подготовке газотранспортной системы (ГТС) страны к его приемке и транспортировке. Плановый срок начала поставок — четвертый квартал 2023 года, сообщил «Газпром» на ПМЭФ-2023. По данным “Ъ”, речь идет о поставке до 6 млрд кубометров в год, или около 18 млн кубометров в сутки. Объемы поставок будут уточняться каждый год. Транзит газа из России будет идти по газопроводу «Средняя Азия — Центр» (САЦ), проходящего через территорию Казахстана и Узбекистана.

В «Газпроме», Минэнерго Узбекистана и Казахстана на запрос “Ъ” не ответили.

Из-за падения экспорта газа в Европу «Газпром» пытается перенаправить часть объемов в страны Средней Азии. В ноябре прошлого года компания начала обсуждать с Казахстаном и Узбекистаном создание «газового союза» для поставок российского газа на внутренние рынки этих стран и возможный его транзит в Китай.

Текущей зимой Узбекистан столкнулся с энергокризисом, вызванным аномальными морозами и приостановкой поставок газа из Туркмении. В стране происходили массовые отключения электроэнергии, были перебои с теплоснабжением и подачей газа потребителям. Собственная добыча Узбекистана снижается из-за истощения запасов, зимой в пиковые нагрузки стране не хватало до 20 млн кубометров в сутки. В 2022 году производство газа в стране снизилось на 4% год к году, до 51,7 млрд кубометров. Добыча в 2023 году может увеличиться до 56,3 млрд кубометров.

Из-за зимних перебоев Узбекистан не мог выполнять экспортные обязательства перед Китаем, заморозив поставки на три месяца. Пекин и Ташкент подписали контракт на поставку до 10 млрд кубометров газа ежегодно, но эти объемы ни разу не были поставлены в полном размере.

Как сообщал «Узтрансгаз», около 10% добываемого в Узбекистане газа экспортируется в Китай. Объемы колеблются от месяца к месяцу, зимой поставки минимальны. Глава «Узтрансгаза» Бехзот Нарматов допускал, что в 2025–2026 годах Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа в Китай из-за роста спроса внутри страны.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов ожидает, что внутренний спрос на газ в Узбекистане вырастет до 51–52 млрд кубометров в 2023 году (48,4 млрд кубометров в 2022 году). В случае, если бы на внутреннем рынке не вводились ограничения на поставки, уже сейчас можно было бы увидеть потребление выше 52–53 млрд кубометров, считает он, добавляя, что импорта из России хватит для удовлетворения этих потребностей. «Но потребуется провести модернизацию для запуска САЦ в реверсном режиме. Скорее всего, под поставки будет выделена одна ветка»,— полагает он.

При этом проблемы Узбекистана с экспортом в Китай все равно сохранятся, считает господин Кондратьев. Так, за первый квартал 2023 года в Китай было экспортировано лишь 86 млн кубометров. «Я ожидаю, что в целом в 2023 году поставки в Китай не превысят 2,5–3 млрд кубометров, в 2024 году — достигнут 5–6 млрд кубометров, в основном за счет роста импорта газа из РФ для поставок потребителям внутри страны»,— говорит он.

Евгения Попова из «Выгон Консалтинг» согласна, что контракт с Россией позволит Узбекистану покрыть дефицит внутреннего потребления в 2024 году, особенно с учетом, что этот дефицит носит сезонный характер. Госпожа Попова полагает, что со временем поставки из России, скорее всего, будут расти, так как помимо обязательств перед Китаем у Узбекистана есть планы по развитию газопереработки и экспорта газохимической продукции с добавленной стоимостью. Она отмечает, что, учитывая полувековой возраст САЦ, потребуется проведение полного обследования линейной части газопровода, а также переоборудование и модернизация компрессорных станций для работы в режиме реверса. По ее мнению, в случае задействования одной из трех ниток САЦ в реверсном режиме технически возможный объем поставок составляет 7–10 млрд кубометров в год.

Татьяна Дятел; Александр Константинов, Астана