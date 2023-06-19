Пять кандидатов участвуют в праймериз ЕР по выдвижению в Госдуму РФ в Красноярском крае

Пять кандидатов принимают участие в праймериз по отбору кандидата от «Единой России» (ЕР) на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ в Дивногорском избирательном округе №56. Об этом сообщили в красноярском региональном отделении (РО) партии.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
По данным Telegram-канала РО ЕР, в список, утвержденный президиумом политсовета отделения, вошли вице-губернатор и бывший мэр Красноярска Сергей Еремин, заместитель главного инженера АО «Красноярская региональная энергетическая компания» Денис Дудалев, гендиректор ЗАО «Марининское» Андрей Бирих, главный специалист агентства по туризму Красноярского края Анна Окладникова и директор КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» Вера Сакова.
Электронное предварительное голосование стартовало 19 июня и завершится 25-го. Его итоги будут подведены не позднее 27 июня.
Мандат депутата Госдумы РФ от округ №56 стал вакантным после смерти в конце мая этого года депутата-единоросса Виктора Зубарева.
Выборы состоятся 10 сентября 2023 года.